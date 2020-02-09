Экс-пилот объяснил массовое увольнение летчиков в Китае

Экс-командир воздушного судна, специалист по безопасности полетов Александр Романов объяснил, почему китайские авиакомпании решились на массовые увольнения пилотов. По его словам, авиакомпании терпят убытки из-за снижения пассажиропотока, спровоцированного эпидемией коронавируса.

"В связи с коронавирусом перевозки сокращаются. Я знаю, что там иногда возят по 5-10 пассажиров на больших вертолетах", - рассказал "Ура.ру" Романов.

По мнению Романова, российские летчики продолжат работу за рубежом, поскольку имеют европейские и американские сертификаты.