Закон о вероисповедании будет принят в Черногории

Разработка закона о вероисповедании продолжается в Черногории. Несмотря на протесты и многочисленные слухи, власти страны уверяют, что документ будет принят.

Сейчас главная задача — учесть все мнения и вопрос, заявил премьер Черногории Душко Маркович.

"Закон не приостанавливается, но обсуждаются все вопросы, включая возможность для митрополии Черногорско-Приморской Сербской православной церкви инициировать проверку закона на соответствие Конституции. На следующей неделе будут предложены даты для начала переговоров", — подчеркнул он.

Закон вызвал серьезный раскол в обществе и волну протестов. В документе говорится, что каноническая Черногорско-Приморская митрополия Сербской православной церкви может лишиться большинства древних святынь. По мнению прихожан, имущество будет передано Черногорской православной церкви.