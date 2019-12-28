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Президент Черногории одобрил спорный религиозный закон

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Черногорский лидер Мило Джуканович подписал закон о церквях, который ранее спровоцировал недовольство среди населения страны. Накануне парламент Черногории утвердил законопроект "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин".

Несогласные с законопроектом жители городов Будва и Никшич выходили на митинги и перекрывали дороги. Сотрудники полиции избили епископа Диоклийского Мефодия на одном из митингов. Были задержаны десятки человек.

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