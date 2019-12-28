Черногорский лидер Мило Джуканович подписал закон о церквях, который ранее спровоцировал недовольство среди населения страны. Накануне парламент Черногории утвердил законопроект "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин".
Несогласные с законопроектом жители городов Будва и Никшич выходили на митинги и перекрывали дороги. Сотрудники полиции избили епископа Диоклийского Мефодия на одном из митингов. Были задержаны десятки человек.
Вчера стало известно, что появившиеся ранее слухи о том, что из "Уральских пельменей" уходит еще один член коллектива — Вячеслав Мясников — слухами-то и не являлись.