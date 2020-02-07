Кандидатов на пост президента США стало меньше

Республиканец Джо Уолш, участвовавший в предвыборной гонке, отказался от мысли стать президентом США. Эксперты связывают это со слишком слабой поддержкой со стороны избирателей и однопартийцев.

О своем решении бывший кандидат в президенты сообщил журналистам коротко:

«Я снимаю свою кандидатуру в президенты США», - цитирует его местный телеканал.

Недавно в Штатах прошел праймериз. В штате Айова бывший сенатор набрал всего 1% поддержки республиканцев.

Теперь на пост президента США от республиканцев претендуют два человека: Дональд Трамп и бывший губернатор Массачусетса Билл Уэлд.