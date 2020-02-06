Демократы могли бы сместить Трампа, но выбрали не тот метод

Демократам не удался дворцовый переворот по смещению Трампа, а сделать ставку на поддерживающее их население они не осмелились.

Путин назвал причину импичмента Трампа

Демократическая партия потерпела полное фиаско

В среду сенат США проголосовал за оправдание президента Дональда Трампа по обвинению в злоупотреблении властью (52 голоса против 48) и в препятствии работе конгресса (53-47). Чтобы импичмент состоялся, сенаторы должны были набрать не менее двух третей голосов (67 мандатов). Однако в ходе двух голосований по итогам прошедшего судебного процесса этого не произошло, да и не ожидалось, так как большинство в сенате принадлежит республиканцам.

Демократическая партия потерпела политическую катастрофу, которая скажется на предстоящих выборах и президентских, и в палате представителей, где они могут потерять большинство.

В среду днем ​​Трамп ретвитнул изображение обложки журнала Time, показывающее серию знаков: Трамп 2024, Трамп 2028, Трамп 2032 … Трамп 4EVA.

Опрос института Гэллапа показывает, что рейтинги одобрения Трампа выросли с 39% в прошлом году до 49% к концу процесса импичмента — это "самый высокий уровень одобрения при его президентстве до сих пор, по крайней мере, он на три балла выше, чем было у Барака Обамы в начале февраля при старте своего переизбрания".

Внешняя политика — это не повод для дворцового переворота

Неудачу демократов можно объяснить тем, что они сделали ставку на критику Трампа исключительно в вопросах внешней политики, в частности, они обвиняли его в том, что он не проводит борьбу с Россией с достаточной энергией, а возможно, и является "агентом Путина".

Демократы сфабриковали доказательства о том, что предвыборная кампания Трампа в 2016 году была организована Кремлем, чтобы "подорвать нашу демократию" и "сеять разногласия" в Соединенных Штатах.

Антироссийская кампания приобрела истерические масштабы, сравнимые только с "охотой на ведьм" — травлей за "связи с коммунистами" 1950-х годов. Однако фактически было всего лишь доказано, что Россия в 2016 году потратила несколько сотен тысяч долларов на политическую рекламу в социальных сетях. Это крошечная доля от многих миллиардов, потраченных корпорациями и физическими лицами на президентские кампании кандидатов.

После провала расследования российского "вмешательства" во главе с бывшим директором ФБР Робертом Мюллером демократы не успокоились и начали кампанию импичмента, опять же сосредоточившись на внешнем факторе, на который простому американцу, как говорится, "до лампочки".

Обвинение Трампа в злоупотреблении властью якобы заключалось во временном задержании военной помощи украинскому правительству, пока Киев не расследует деятельность сына кандидата от демократов в президенты Джо Байдена в газовой компании "Бурисма".

По мнению демократов, Трампу надо было получить от Украины данные о том, что Хантер Байден получал миллион долларов зарплаты " ни за что", будучи устроенным туда папой "по блату". Налицо конфликт интересов, который и сгубил президентские амбиции Джо Байдена.

Но этот конфликт сам по себе из себя ничего криминального в американском менталитете не представляет. По данным опроса Гэллапа, около 75-80% американцев считают власти США коррумпированными, а уж по отношению к не американцам: да пусть грабят каких-то там украинцев, мы даже не знаем где это! И это менталитет простого американского сенатора, а не только простого американского фермера.

А где же опора на недовольное население?

Между тем вспомним, что демократка Хилари Клинтон по количеству отданных за нее голосов в абсолютном подсчете обогнала Трампа на выборах 2016 года, и только непропорциональная американская система выборов оставила ее вне Белого дома. Вспомним также, что на следующий день после инаугурации Трампа и весь следующий год в США проходили миллионные митинги протестов против этого "мужлана". Были требования о правах женщин, иммигрантов, против ликвидации системы страхования здоровья Obamacare и так далее.

Однако поддержать революцию снизу демократы не отважились, и понятно почему — перед глазами печальный опыт собственной деятельности по организации "цветных революций" в других странах.

На самом деле во внутренней жизни зачастую демократы сотрудничали с Трампом - в законопроектах по снижению корпоративных налогов, усилению антииммигрантской политики (дали финансирование на стену с Мексикой), установлению рекордных военных бюджетов, увеличению потолка госдолга.

Отметим, что

Демократическая партия - это партия Уолл-стрит — спекулятивного капитала, а также представителей военных и разведывательных органов, объединенных с привилегированными слоями представителей высшего среднего класса, которые преследуют свои интересы посредством политики глобализации.

- это партия Уолл-стрит — спекулятивного капитала, а также представителей военных и разведывательных органов, объединенных с привилегированными слоями представителей высшего среднего класса, которые преследуют свои интересы посредством политики глобализации. Республиканская партия - это партия американского ТЭК, промышленников, ВПК — представителей реального сектора экономики, которые стремятся вернуть в США производство, понимая, что в случае войны страна, в которой нет производства машин и металлов, не выживет. Это партия протекционистов.

Таким образом, Трамп усилился и, вероятно, выиграет предстоящие президентские выборы, что будут делать демократы? Что же, возможно, и революцию. Судя по накалу страстей в конгрессе, никто от этого не застрахован.

Какова будет политика Трампа в отношении России?

Как сказал "Правде.Ру" эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин, в отношении России ничего не изменится ввиду того, что в США сформировался двухпартийный антироссийский консенсус. Республиканская и Демократическая партии — русофобские. Во всех документах стратегического характера сдерживание России является чуть ли не главной целью США.

По мнению политолога, политическая борьба в США будет продолжаться, но Трамп не только единственно реальный кандидат от республиканцев, но единственно реальный кандидат на то, чтобы стать президентом США. У демократов нет сейчас ни одного реального конкретного кандидата, отметил Константин Блохин.

"(Берни)Сандерсу 78 лет, целый букет болезней, и слишком левый его крен пугает не только демократов, но и капиталистическую Америку. (Джо) Байден — системный политик, у него отсутствует харизма, и, следовательно, для американского электората это все повтор прошлого. (Элизабет) Уоррен — тоже экзотика — первая женщина-президент в истории США? (Пит) Буттиджич — вообще открытый гомосексуалист", — сказал эксперт.

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