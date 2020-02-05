"Обвинители" Трампа подозревают его в намерении продать России Аляску

Если нельзя объявить импичмент президенту Трампу из-за превышения полномочий, то почему бы не предположить, что у него есть намерение продать русским Аляску в обмен на поддержку на следующих выборах?

Такой своей догадкой поделился на заседании об импичменте в палате представителей Конгресса США Адам Шифф, главный обвинитель Дональда Трампа в этом деле.

Не нравится Аляска? Вот вам еще идейка

"А почему бы еще не допустить, что Трамп может переехать в резиденцию Мар дель Лаго и делегировать властные полномочия своему зятю Джареду Кушнеру, чтобы тот объявил о начале войны с Ираном", — заявил 4 февраля Шифф, выступая в сенате на слушании дела об импичменте.

Чтобы его предположения не выглядели совсем уж голословными, Шифф много говорил о "бесконтрольности" Трампа, припоминал скандал с Украиной, давший повод для начала импичмента.

Коллеги Шиффа не оценили его находчивость

Однако не все сенаторы "оценили креатив" Шиффа. Парламентария упрекнули в том, что

"такие низкопробные высказывания оскорбляют интеллект всех американцев".

Пошел обратный отсчет

Окончания процесса импичмента американскому президенту остается ждать совсем недолго: уже сегодня в 16:00 по американскому времени (в 00:00 мск — прим. ред.) начнется итоговое голосование в сенате США.