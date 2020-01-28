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Автор Любовь Степушова

По американской выборной примете Трамп останется

Мир » Северная Америка » США и Канада

Почему США остаются единственной мировой супердержавой? Любят ли Трампа американцы? Выиграет ли он выборы 2020 года? И развалит ли он Америку, если выиграет?


Трамп сказал — Трамп сделал. Он развалит Америку?

Нужна ли России глобализация по-американски? Настанет ли когда-нибудь время, когда на США можно будет наложить эффективные санкции? Кто победит в войне цивилизаций?

На эти вопросы обозревателю "Правды.Ру" Любови Степушовой ответил директор Института США и Канады Российской академии наук Валерий Гарбузов.

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Победит ли Трамп на выборах

— Валерий Николаевич, победит ли Трамп на выборах, по вашим прогнозам? Внутренняя повестка там преобладает?

— Да, внутренняя повестка преобладает.

И есть такая примета американская: если президент добивается переизбрания на второй срок в год экономического подъема, он никогда не проигрывает.

Поэтому, если следовать этой примете и ожидать, что экономический подъем будет продолжаться до ноября, то Трамп, конечно, останется в Белом доме. Но время еще есть. Если будут проблемы с экономикой, то будут проблемы и у него.

Второй момент — конечно, демократы. Я считаю, что все годы президентства Трампа демократы провели впустую. Они его кусали, они его ругали, они организовывали импичмент, а надо-то было делать совсем другое.

Надо было думать, как взрастить такого молодого лидера, который был бы конкурентоспособен в борьбе с Трампом.

А они этого не сделали. Посмотрите, сколько у них претендентов — больше двадцати пяти, двадцать шесть сейчас уже, по-моему. Ну, куда это годится?… Они все вместе не повалят Трампа и по отдельности не смогут его повалить, поэтому, конечно, Трамп в этом плане недосягаем.

Особенность Трампа состоит в том, что он мощный мобилизатор электоральных масс.

Люди идут за ним, понятно, что не все, но этого достаточно, чтобы победить в колеблющихся штатах. И он бьет в цель, как бил в 16-м году. Я думаю, что и в этом году он покажет себя во всей красе несмотря ни на что.

А потом у американцев так же, как и у любых людей в других странах, есть такая особенность — они импонируют тем, кто держит удар, тому, на кого нападают, но он не сдается. А Трамп — из этих как раз. Поэтому я думаю, что он еще проявит все свои такие характеристики в этом году и покажет всем, что его еще рано списывать со счетов.

Хотя как государственный муж, как государственный деятель Трамп гораздо слабее.

Ответит ли Россия США санкциями по-настоящему

— Наступит когда-нибудь такое время, что на США можно будет санкции наложить, и какие санкции это могут быть?

— Так ведь Россия-то ответные санкции ввела.

— Ну какие это санкции?… Одно дело, когда США вводит санкции, и Иран не может нормально существовать. А наши санкции на США там практически никто и не заметил.

— Конечно, санкции санкциям рознь. Есть особенности у всяких санкций.

  • Есть санкции международные, которые инициируются, к примеру, Организацией Объединенных Наций, и мы считаем, что это и есть законные санкции.
  • А есть санкции, которые инициирует одно государство вроде США, но они сколачивают коалицию.

Американцы выступили инициаторами санкций, сколотили очень быстро антироссийскую коалицию.

Причем эти санкции — экстерриториальные, они направлены и на те страны, которые будут нарушать эти санкции.

То есть это очень хитрая, сложная схема, и она действует. И несмотря на то, что эти санкции, по нашему убеждению, незаконные, они есть.

Такого рода санкции ввести против США достаточно сложно почему?

Во-первых, потому что несмотря на большую нелюбовь к США у многих сегментов мирового сообщества, все равно это неформальная империя современного мира, влияние которой глобально. И факторов глобального влияния очень много, начиная от валюты, от доллара.

Доллар — это универсальная мировая валюта, которая существует уже очень много десятилетий. С помощью доллара сделать можно очень много.

Кроме всего прочего, Соединенные Штаты Америки за все эти десятилетия использовали все возможности, которые им дают многие международные организации, включая Всемирный банк и НАТО, которое уже многие похоронили, но это рано делать, и возможности интернета.

И еще есть масса всяких разных вещей, которые делают это государство действительно все-таки единственной супердержавой с глобальной экономикой. И благодаря этому США оказывают свое глобализирующее влияние на весь мир. Когда мы говорим о глобализации, то в значительной степени это ведь американизация.

Когда мы говорим о вестернизации Востока, то в какой степени и даже в значительной степени это и американизация.

Это многим не нравится, но это есть.

— Но разве это никогда не преодолеть? Все-таки маятник качнется?

— Давайте подумаем. Если говорить о прогрессе, то с чем связан прогресс? Он связан с глобализацией все-таки или с обратными тенденциями? Я думаю, с глобализацией.

Трамп, выступая против глобализации, выступает, вообще говоря, против основной прогрессирующей линии, потому что глобализация — это явление, которое может заворачивать в сторону, может отходить назад, но все равно она, эта линия, будет пробивать себе дорогу.

— Было бы хорошо, если бы эта глобализация работала на всех членов мирового сообщества.

— А такого никогда не будет. Рулит Запад, а у Запада какие-то свои законы, западные ценности во многом универсальны.

Но есть Восток, есть Ближний Восток, там совершенно другие ценности, там с трудом пробивают себе дорогу элементы вестернизации, и только частями, какими-то сегментами они там оседают.

Хотя Восток слишком неохотно воспринимает глобализацию, тем более когда она идет в таком грубом виде. Все равно, конечно, будущее за глобализацией. Но будущее и за столкновением между тем, кто толкает эту глобализацию, и тем, кто ее не принимает.

Поэтому я думаю, что не случайно ведь была мода на разговоры о грядущей войне цивилизаций. Вот она уже и есть, вообще-то говоря. Она проходит на наших глазах.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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