Индия решила делать аэрокосмические аппараты совместно с Украиной

Индия решила вступить в кооперацию с Украиной в сфере производства техники, преимущественно для аэрокосмической отрасли. На создание совместного предприятия Дели собирается потратить 380 миллиардов рупий, что в долларовом эквиваленте составляет порядка 5,3 миллиарда.

Компания будет создаваться в рамках проекта UP Defense Corridor, который подразумевает производство, техническое обслуживание, ремонт техники на территории Индии.

Опыт в аэрокосмической сфере Украины привлек Индию

Производственный комплекс подразумевает включение в него заводов по производству беспилотников, автомобилей для нужд армии, комплектующих и аппаратов для космической отрасли, инновационных материалов для аэрокосмической промышленности, взрывчатки, электроники и прочих элементов современной технической и военной областей.

Индийские эксперты объясняют, что взгляд упал на Украину как на партнера, поскольку она имеет некоторый опыт (оставшийся в наследство от СССР — ред.) в ракетно-космическом направлении.