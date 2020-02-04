Турецкий лидер Тайип Эрдоган объяснился перед журналистами за то, что произнес фразу "Слава Украине". По его словам, это официальное приветствие в стране, поэтому он использовал его как и другие мировые лидеры, приезжающие на Украину.
"Это официальное приветствие на Украине. Разве Украина не свободная страна?", - пояснил Эрдоган.
Президент Турции напомнил, что в его стране есть похожее обращение "Merhaba Asker!" (в переводе "Здравствуй, солдат!".
Взаимоотношения России и Украины переживают сложный период начиная с 2014 года. На этот раз произошел большой скандал в профессиональном спорте, а точнее, футбольном клубе из Первой украинской лиги.