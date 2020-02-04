Эрдоган объяснил, почему сказал "Слава Украине"

Турецкий лидер Тайип Эрдоган объяснился перед журналистами за то, что произнес фразу "Слава Украине". По его словам, это официальное приветствие в стране, поэтому он использовал его как и другие мировые лидеры, приезжающие на Украину.

"Это официальное приветствие на Украине. Разве Украина не свободная страна?", - пояснил Эрдоган.

Президент Турции напомнил, что в его стране есть похожее обращение "Merhaba Asker!" (в переводе "Здравствуй, солдат!".