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Источник Правда.Ру

Эрдоган объяснил, почему сказал "Слава Украине"

Мир

Турецкий лидер Тайип Эрдоган объяснился перед журналистами за то, что произнес фразу "Слава Украине". По его словам, это официальное приветствие в стране, поэтому он использовал его как и другие мировые лидеры, приезжающие на Украину.

"Это официальное приветствие на Украине. Разве Украина не свободная страна?", - пояснил Эрдоган.

Президент Турции напомнил, что в его стране есть похожее обращение "Merhaba Asker!" (в переводе "Здравствуй, солдат!".

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