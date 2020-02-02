Памела Андерсон ушла от мужа через 12 дней после свадьбы

Памела Андресон ушла от продюсера Джона Питерсона через 12 дней после свадьбы. Сейчас пара находится в ссоре, но брак пока на аннулировали. О размолвке супругов сообщило издание The Holywood Reporter.

"Мы с Джоном были тронуты вашей поддержкой и надеемся на понимание и теперь. Мы решили пожить раздельно, чтобы понять, чего хотим от жизни и друг от друга. Жизнь - это путешествие, а любовь - это процесс", - сообщила актриса своим поклонникам.

Бракосочетание Памелы Андерсон и Джона Питерса прошло 20 января в Малибу. Продюсер признался, что 35 лет был влюблен в актрису и ждал пока она ответит ему взаимностью.