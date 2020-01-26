Россиянин получил три "порно-Оскара" в Лас-Вегасе

Алексей Маетный, известный на Западе как Маркус Дюпри, удостоился трех статуэток "порно-Оскара" в Лас-Вегасе. 31-летний россиянин стал лучшим представителем порноиндустрии. Примечательно, что награду получила и 19-летняя девушка Маетного, ставшая победительницей в номинации "Новая звезда".

Алексей Маетный закончил вуз в Санкт-Петербурге, однако вместо работы отправился покорять западную индустрию фильмов для взрослых. Сейчас на счету Маркуса Дюпри насчитывается 1856 появлений в фильмах для взрослых.