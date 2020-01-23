Проделки бывшей: шотландец нашел на кладбище собственное надгробие

Алан Хэттел, проживающий в шотландском городе Форфар, обнаружил свое надгробие на одном из местных кладбищ. Вся информация о могиле полностью соответствовала ему. Позже мужчина узнал, что надгробие было установлено его бывшей женой, с которой он расстался 26 лет назад.

"Люди думают, что я умер. Никто не звонит мне уже три-четыре месяца. Теперь я понимаю, в чем дело", — возмутился Хэттел.

Бывшая жена шотландца отказалась как-либо комментировать происходящее. Примечательно, что родственник женщины рекомендовал журналистам "не лезть в ее семейные дела".