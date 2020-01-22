Президент Украины Владимир Зеленский предположил, что Украина может занять место Великобритании в Евросоюзе. Планируется, что Великобритания выйдет из ЕС уже 31 января текущего года. Ранее дата Brexit неоднократно переносилась из-за срыва сроков по заключению сделки.

"Вопрос не в том, когда мы будем в Европейском союзе. Вопрос в том, какой статус будет у Украины в Европейском союзе, какое отношение будет к нашей стране. Отношение как к мощному, равноправному игроку, стране, которую уважают, страну, на которую не смотрят сверху вниз. Сейчас очень удобный момент, когда мы знаем: одна большая страна сделала exit, может, для Украины настало время сделать enter?", - заявил Зеленский во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.