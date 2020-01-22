Количество жертв коронавируса в Китае увеличилось вдвое

В китайской провинции Хубэй, где была зафиксирована вспышка нового коронавируса, уже 444 человека оказались инфицированны заболеванием. Ранее мировые СМИ сообщали, что от коронавируса в Китае умерли 17 человек. Такую информацию предоставил глава комитета по делам здравоохранения провинции Хубэй Ян Юньянь.

На данный момент о случаях заболевания коронаварусом сообщается из Южной Кореи, Таиланда, США, Австралии, Японии и даже России. В петербургском аэропорту Пулково госпитализировали пассажира, прилетевшего из Шанхая с высокой температурой.