ВТО была несправедлива в своем отношении к США, поэтому экономика Китая так быстро развивалась.
С таким заявлением выступил американский президент на пресс-конференции в Давосе.
"ВТО долгие годы была несправедлива по отношению к США. Этим пользовались развивающиеся страны. Китай оказался на том месте, где он сейчас находится, во многом благодаря ВТО", — сказал хозяин Белого дома.
Трамп особо подчеркнул, что официально приглашает "делегацию ВТО" и лично директора Роберту Азеведу в Вашингтон:
"Приезжайте в ближайшие пару недель. Мы собираемся сделать нечто значимое", — интригующе заявил американский президент.
Кажущиеся ужасными условия на второй планете Солнечной системы от Солнца Венере оказались не такими уж суровыми.