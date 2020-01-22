Трамп: Китай мощно развивался потому, что ВТО была несправедлива к США

ВТО была несправедлива в своем отношении к США, поэтому экономика Китая так быстро развивалась.

С таким заявлением выступил американский президент на пресс-конференции в Давосе.

"ВТО долгие годы была несправедлива по отношению к США. Этим пользовались развивающиеся страны. Китай оказался на том месте, где он сейчас находится, во многом благодаря ВТО", — сказал хозяин Белого дома.

Президент США пригласил директора ВТО в Белый дом

Трамп особо подчеркнул, что официально приглашает "делегацию ВТО" и лично директора Роберту Азеведу в Вашингтон: