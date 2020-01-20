Питт и Энистон удивили фанатов своими теплыми объятиями

Дженнифер Энистон и Брэд Питт были замечены за теплыми объятиями на вручении премии Гильдии киноактеров США. Об этом сообщил портал TMZ. Бывшая пара не постеснялась камер и фанатов и показала теплые чувства друг к другу. Напомним, в Голливуде ходили слухи о том, что Питт и Энистон снова могут сойтись.

Фанаты и журналисты также обратили внимание на то, как искренне улыбался Брэд Питт, когда Дженнифер Энистон получала награду в номинации "Лучшая женская роль в драматическом сериале". Сам Питт тоже отличился, он победил в номинации "Лучший актер второго плана".