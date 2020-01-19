Путин заявил о прекращении полномасштабных боевых действий в Ливии

Президент России Владимир Путин заявил, что полномасштабные боевые действия в Ливии были прекращены. Такое заявление сделал российские лидер во время встречи с турецким лидером Тайипом Эрдоганом. Путин подчеркнул, что прекращение боевых действий - это совместное достижение России и Турции.

"Мы с вами сделали очень хороший шаг во время встречи в Стамбуле, призвали ливийские стороны прекратить огонь, прекратить боевые действия. И несмотря на то, что определённые инциденты имеют место до сих пор, всё-таки обе стороны прислушались к нашему призыву и крупномасштабные боевые действия прекращены", - сказал Путин Эрдогану.

Российский президент выразил надежду на полное прекращение ливийского конфликта в ближайшем будущем.