Двухтонный "Сникерс" изготовили в Техасе

Сотрудники завода компании "Марс" в штате Техас попали в Книгу рекордов Гиннесса, создав батончик "Сникерс" в 43 тысячи раз превышающий оригинал по размеру. Лакомство получилось около трех метров в длину и весом более двух тонн.

Для создания двухтонного батончика было использован 500 килограммов нуги, арахиса и карамели, а также 1,5 тонны шоколада. Созданный батончик планируют нарезать на кусочки и раздать сотрудникам компании "Марс" по всей стране.