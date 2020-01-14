Виктор Бут в тюрьме США переведен в спецблок для террористов

Виктор Бут, который был задержан американскими властями в 2008 году и обвинен в терроризме, неожиданно и без каких-либо объяснений причин переведен из зоны общего строгого режима тюрьмы Мэрион в спецблок сверхстрогого режима для террористов.

Об этом сегодня рассказала Алла Бут.

"Муж позвонил вчера вечером и сообщил, что в четверг его по приказу из Вашингтона перевели в спецблок, где содержатся террористы. В так называемый "Блок коммуникационного контроля". Почему — объяснять никто не стал", — говорит супруга россиянина.

По словам женщины, муж раньше имел возможность звонить ей каждый день, но с четверга прошлой недели — ни одного звонка. Причину этого она узнала только в понедельник (вчера — прим. ред) — из спецблока, куда Виктора Бута перевели, разрешены звонки дважды в неделю. И то только по "предварительному заказу".

"А еще, — говорит Алла, — руководство тюрьмы стерло из тюремной электронной почты все черновики писем, которые Виктор планировал отправить как семье и друзьям, так и российским дипломатам и своим адвокатам. Сегодня наши дипломаты будут пытаться выяснить причины ужесточения режима".

Напомним, что россиянин Виктор Бут был задержан спецслужбами США в Таиланде и позже экстрадирован в Штаты. Его обвинили в намерении продать партию оружия колумбийским радикалам. За что в 2012 году приговорили к 25 годам тюрьмы.