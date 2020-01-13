В МИД РФ оценили отказ Польши отмечать День освобождения от нацистов

Представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на отказ Польши официально отмечать 75-летие освобождения страны от немецких нацистов.

"Я не могу понять, как можно отмечать дату начала войны и при этом практически игнорировать даты освобождения?" — выразила недоумение Захарова в своем посте в Facebook.

Дипломат считает, что в этом случае предпосылки начала войны и предвоенная ситуация полностью искажаются. К тому же, по мнению официального представителя российского МИД, если и дальше так будет продолжаться, то в Европе антифашистам опять придется уходить в подполье.

Варшава на протяжении многих лет не отмечает День освобождения Польши советскими войсками и не собирается этого делать и в этом году.

Однако стало известно, что 17 января представитель Варшавы по приглашению Союза солдат Войска польского возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата. А в Москве на Поклонной горе в честь этой даты прогремит салют.