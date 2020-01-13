Венецию накрыла засуха после паводков

Недавно Венецию накрыл сильнейший за последние годы паводок. Жители города всерьез переживали о своем будущем, поскольку город почти погрузился под воду. Но сейчас горожане столкнулись с другой проблемой - засухой. Все городские каналы практически пересохли, а уровень воды в Венеции стал на полметра ниже, чем уровень моря.

Сейчас в городе работают только самые крупные и основные каналы. Гондолы уже не могут проходить по каналам среднего и малого размеров.