Бизнесмен Майкл Блумберг встретился со своими сторонниками в Техасе, где рассказал, на что готов ради проигрыша Дональда Трампа. Он утверждает, что даже если его не допустят к президентским выборам, он готов оказывать помощь оппонентам Трампа - Берни Сандерсу или Элизабет Уоррен.
"Все будет зависеть от того, понадобится ли другим кандидатам моя помощь. Если у них все будет хорошо, денег потребуется меньше", - заявил Блумберг.
Бизнесмен подчеркнул, что один миллиард долларов для него большая сумма, однако он готов ее потратить ради проигрыша Дональда Трампа на президентских выборах.
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