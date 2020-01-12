Блумберг готов потратить $1 млрд, чтобы Трамп проиграл на выборах

Бизнесмен Майкл Блумберг встретился со своими сторонниками в Техасе, где рассказал, на что готов ради проигрыша Дональда Трампа. Он утверждает, что даже если его не допустят к президентским выборам, он готов оказывать помощь оппонентам Трампа - Берни Сандерсу или Элизабет Уоррен.

"Все будет зависеть от того, понадобится ли другим кандидатам моя помощь. Если у них все будет хорошо, денег потребуется меньше", - заявил Блумберг.

Бизнесмен подчеркнул, что один миллиард долларов для него большая сумма, однако он готов ее потратить ради проигрыша Дональда Трампа на президентских выборах.