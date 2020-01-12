Власти Абхазии не согласны с решением ЦИК о повторных выборах

Администрация президента Абхазии Раула Хаджимбы не согласна с решением ЦИК о проведении повторных президентских выборов 22 марта 2020 года. Представители главы государства утверждают, что решение Верховного суда об отмене итогов президентских выборов выносилось под давлением на судей.