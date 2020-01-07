Германия выводит часть солдат из Ирака на фоне напряженности в Иране

Германия переместила 35 солдат, служивших в Ираке, в соседние Иорданию и Кувейт во вторник на фоне напряженности Ираном и Соединёнными Штатами.

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр и министр иностранных дел Хайко Маас написали законодателям, что войска на иракских базах в Багдаде и Таджи будут "временно прорежены". Оба официальных лица подчеркнули, что переговоры с правительством Ирака о продолжении миссии по подготовке иракских военнослужащих будут продолжаться.

Германия располагает небольшим контингентом в составе примерно 120 военнослужащих в Ираке, хотя большинство из них находятся не в Таджи и Багдаде, а в других районах Ирака.

Позднее во вторник Минобороны сообщило, что 32 военнослужащих, дислоцированных в Таджи, были доставлены на авиабазу Азрак в Иордании, где базируются немецкие самолеты, помогающие в борьбе с запрещенной в России организацией "Исламское государство". Трое военнослужащих в Багдаде были доставлены вместе с коллегами из других стран в Кувейт штабом антитеррористической операции "Непоколебимая решимость"

"Эти силы могут быть перемещены обратно в любое время, если обучение в Ираке возобновится", — говорится в заявлении министерства.

Германия уже приказала своим солдатам в Таджи и Багдаде не покидать свои базы после убийства Сулеймани на прошлой неделе.