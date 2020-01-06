Власти Казахстана подписали договор об "открытом небе" совместно с Соединенными Штатами. Подписи под документов поставили глава Мининдустрии Казахстана Бейбут Атамкулов и американский посол Уильям Мозер.
В Минидустрии Казахстана рассказали, что это первый договор такого уровня, заключенный с другим государством в рамках Международной организации гражданской авиации.
"Это предоставляет большие возможности для перевозчиков, планирующих выполнять полеты между Казахстаном и США, в рамках которого стороны могут выполнять полеты без ограничений по количеству перевозчиков, пунктов назначения и частот, в том числе с "пятой степенью" свободы воздуха", - заявили в Мининдустрии.
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