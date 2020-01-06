США и Казахстан подписали договор об "открытом небе"

Власти Казахстана подписали договор об "открытом небе" совместно с Соединенными Штатами. Подписи под документов поставили глава Мининдустрии Казахстана Бейбут Атамкулов и американский посол Уильям Мозер.

В Минидустрии Казахстана рассказали, что это первый договор такого уровня, заключенный с другим государством в рамках Международной организации гражданской авиации.