Россия могла стать "ассоциированным членом" НАТО

Рассекреченные материалы обсуждений, которые велись в 1995 году с участием министра обороны Великобритании Малкольма Рифкинда, свидетельствуют о секретном плане привлечения России в НАТО, сообщает Daily Mail.

Бывший британский министр обороны в то время встречался с премьер-министром Великобритании Джоном Мейджором в его сельской резиденции в Чекерсе. В ходе обсуждения, при котором присутствовали и члены кабинета министров, было отмечено, что если Россию не привлечь к работе в НАТО, она снова вернется к авторитаризму, а Запад может упустить "огромную историческую возможность".

РФ собирались сделать "более нормальной страной"

Согласно секретному плану, который предложил Рифкинд, Россия не была бы полноправным членом альянса, однако имела бы право участвовать в его заседаниях в качестве "ассоциированного члена". По мнению Рифкинда, так можно было помочь президенту Борису Ельцину "сделать Россию более нормальной европейской страной".

Неизвестно, как был воспринят план премьер-министром, но, скорее всего, его не одобрили участники обсуждения.

Во всяком случае, как утверждает Daily Mail, канцлер казначейства Кеннет Кларк назвал подобную идею нелепой и не достойной внимания кабмина.