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Китайская черная икра завоевывает мир  

Мир

Очередной прорыв в экономике Китая произошел в уходящем году в отрасли, от которой этого никто в мире не ожидал.

Китай занял лидирующие позиции по производству и поставкам в разные страны мира черной икры.

Лидерами по ее добыче всегда были Россия и Иран. Они вели промысел осетровых в Каспийском море. Но после того как в 1991 году Советский Союз, регулировавший рыболовство, распался, популяция осетров была практически уничтожена. Постарались, понятное дело, браконьеры. Тогда, в 2008 году, был объявлен строжайший запрет на лов осетров в Каспии.

А черная икра, соответственно, практически исчезла из меню. Тогда-то в разных странах и стали появляться осетровые фермы. Больше всего — и это неудивительно — их открылось в Китае.

О самой крупной осетровой ферме в этой стране, продукция которой подается сегодня в ресторанах, отмеченных звездами Мишлен, рассказывает Agence France Presse.

"Несмотря на то что в последние годы страна переживала многочисленные продовольственные скандалы, икра осетровых китайского производства заслужила уважение ценителей икры во всем мире.

Недавно она ощутимо подорожала в США, поскольку китайская икра попала в список продуктов, на которые в ходе торговой войны между США и Китаем, был установлен 25% тариф", -отмечается в материале издания.

Где в Китае добывается черная икра

Основная часть икры в Китае поступает из окруженного горами озера в восточной провинции Чжэцзян. Именно здесь расположена осетровая ферма лидера отрасли — компании Kaluga Queen.

Бренд был создан в 2005 году специалистами, работавшими в министерстве сельского хозяйства, и сейчас она производит более трети икры в мире. Именно это и делает Китай мировым лидером.

Kaluga Queen — крупнейшее промышленное предприятие продуктового рынка Китая: 300 сотрудников ухаживают за 200 000 рыб. Осетры на этой ферме достигают четырех метров в длину и весят до 300 кг.

"Они нам как дети. Мы знаем их с момента, когда они совсем маленькие, поэтому очень тяжело видеть, когда их отправляют на разделку. Но это наша работа, поэтому, как только они достигают половой зрелости, самок вылавливают и доставляют в особую лабораторию", — сказал Цяо.

"Цена Ferrari"

В прошлом году "Kaluga Queen" произвела 86 тонн икры, большая часть которой предназначалась для экспорта, причем половина была отправлена ​​в Европейский союз, 20% — в США, 10 — в Россию.

В зависимости от вида цена за килограмм варьируется от 10 000 до 180 000 юаней (от 1 420 до 25 600 долларов США).

Самые дорогие "сорта" черной икры стоят до двух миллионов юаней.

"Это цена Ferrari", — сказал Ся Юнтао, вице-президент компании.

Непростой путь к признанию

"Чтобы завоевать доверие клиентов, "Kaluga Queen" прошла "длинный путь с тех пор, как в 2006 году компания выпустила свою первую банку" — говорит Ся.

И это чистая правда. Китайская икра должна была преодолеть скептицизм со стороны иностранных клиентов, которые привыкли к заголовкам новостей о пищевых скандалах: от загрязненного сухого молока до соевого соуса, содержащего мышьяк и рис, испорченного кадмием.

"Несколько лет назад клиенты неохотно говорили о китайской икре", — говорит Рафаэль Бушез, президент Kaviari, парижского поставщика известных ресторанов.

Бушезу, по его словам, стоило когда-то больших трудов убедить клиентов и объяснить, как китайские производители разводят рыбу, какие экологичные методы используют для этого.

Сегодня Kaluga Queen имеет годовой оборот в 220 миллионов юаней, а среди её клиентов числятся немецкая авиакомпания Lufthansa и L'Atelier de Joel Robuchon, — ресторан с двумя звездами Мишлен в Шанхае.

А недавно, по словам Ся, покупателем стал личный повар Ким Чен Ына.

Сами же производители надеются, что

"Дональд Трамп попробует нашу икру и скажет: "Мне нравится! Давайте снизим тарифы и поможем китайской икре завоевать Америку!"

Темы китай черная икра осетровая ферма
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