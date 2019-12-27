Британский посол описал Россию в трех словах

Британский посол в России Лори Бристоу рассказал о своих впечатлениях о стране в видеоролике на странице в Facebook.

Дипломат был не очень многословен, но в трех эпитетах смог выразить, как он относится к России.

"Сколько у меня слов? Всего три. Увлекательная, энергичная и, последнее вас удивит, теплая", — сообщил британский дипломат пользователям соцсетей.

Лори Бристоу признался, что больше всего он будет скучать по людям, с которыми работал — они стали для него не только коллегами, но и близкими друзьями.

Видел медведей и камчатские вулканы

Самым ярким и памятным эпизодом российской жизни посол считает путешествие на Камчатку. Именно там британец увидел медведей, а еще живописные камчатские вулканы.

Хорошо познакомившись с Москвой, Бристоу советует туристам приехать в столицу на один день, погулять по Бульварному кольцу.

Посол Великобритании завершает свою деятельность в России в январе наступающего года.

Его заменит на посту Дебора Броннерт, исполнявшая в ведомстве обязанности директора по экономическим и глобальным вопросам.