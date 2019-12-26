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Обнародовано письмо Кеннеди о Санта-Клаусе и советской бомбе

Мир

35-ый американский президент Джон Кеннеди — фигура знаковая не только для США, но и, пожалуй, для всего мира. Поэтому все, что его касается, неизменно взывает интерес у самой широкой общественности.

Сегодня на очередной выставке, проходящей в пригороде Бостона в библиотеке в музее Кеннеди в качестве экспоната выставлено письмо, написанное Кеннеди маленькой американской девочке Мишель Рохон.

Ребенок просил президента спасти Санта-Клауса, "не дать ему погибнуть, если вдруг СССР взорвет бомбу на архипелаге Новая Земля".

Об этом сообщает сегодня газета The Washington Post.

В своем ответном письме (которое и стало экспонатом на выставке) президент уверяет ребенка в том, что Санта-Клаусу не грозит никакая опасность из-за того, что Советский Союз проводит испытания водородной бомбы.

"Я считаю ядерную войну недопустимой. Только безумец может ее начать. Тебе не нужно беспокоиться о Санта-Клаусе. Я с ним разговаривал вчера — у него все хорошо. Он готовится к очередной рождественской поездке", — писал Джон Кеннеди 28 октября 1951 года.

Темы ссср письмо выставка санта-клаус мишель рохон джон кеннеди советский союз 35 президент сша водородная бомба
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