Обнародовано письмо Кеннеди о Санта-Клаусе и советской бомбе

35-ый американский президент Джон Кеннеди — фигура знаковая не только для США, но и, пожалуй, для всего мира. Поэтому все, что его касается, неизменно взывает интерес у самой широкой общественности.

Сегодня на очередной выставке, проходящей в пригороде Бостона в библиотеке в музее Кеннеди в качестве экспоната выставлено письмо, написанное Кеннеди маленькой американской девочке Мишель Рохон.

Ребенок просил президента спасти Санта-Клауса, "не дать ему погибнуть, если вдруг СССР взорвет бомбу на архипелаге Новая Земля".

Об этом сообщает сегодня газета The Washington Post.

В своем ответном письме (которое и стало экспонатом на выставке) президент уверяет ребенка в том, что Санта-Клаусу не грозит никакая опасность из-за того, что Советский Союз проводит испытания водородной бомбы.