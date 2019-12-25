РФ выплатила украинской стороне почти три миллиарда долларов в качестве штрафа с выгодой для себя, считает вице-премьер Дмитрий Козак.
По его мнению, 2,9 миллиардов долларов — это "капля в море" и отдать их нужно было, чтобы избежать потенциальных рисков. Иначе Россия могла получить серьезные претензии за неисполнение решения Стокгольмского суда.
Российский вице-премьер также подчеркнул, что Россия заинтересована и в дальнейших поставках газа в Европу по украинскому маршруту после 2024 года, когда истечет срок нынешнего соглашения.
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