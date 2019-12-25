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Источник Правда.Ру

Россия выгодно выплатила штраф Украине

Мир

РФ выплатила украинской стороне почти три миллиарда долларов в качестве штрафа с выгодой для себя, считает вице-премьер Дмитрий Козак.

По его мнению, 2,9 миллиардов долларов — это "капля в море" и отдать их нужно было, чтобы избежать потенциальных рисков. Иначе Россия могла получить серьезные претензии за неисполнение решения Стокгольмского суда.

Российский вице-премьер также подчеркнул, что Россия заинтересована и в дальнейших поставках газа в Европу по украинскому маршруту после 2024 года, когда истечет срок нынешнего соглашения.

Объемы прокачки сократили, тарифы повысили незначительно

Накануне стороны договорились о новом транзитном соглашении, по которому объемы прокачки сократятся в полтора, а в последствии - и в два раза, до 65 миллиардов кубометров в 2020 году и 40 миллиардов в последующие четыре года.

Стало известно, что "Газпрому" удалось добиться незначительного повышения тарифов. Однако министр энергетики Украины Алексей Оржель утверждает, что тарифы выросли вдвое.

Темы штраф россия выгода украина дмитрий козак
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