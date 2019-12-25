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Сербия завершила укладку труб на своем участке "Турецкого потока"

Мир

По словам генерального директора компании "Сербиягаз" Душана Баятовича, на территории Сербии установлено 403 км труб, и в настоящий момент осталось осуществить выход к подземному хранилищу газа "Банатский Двор".

Газопровод проложен под реками Дунай, Тиса, Морава, водными каналами и железнодорожными путями. Вскоре будут завершены работы на измерительных станциях.

Газопровод строят компании нескольких стран

"Турецкий поток" — проект международный, в его реализации участвует несколько государств. Так и работы по укладке труб газопровода на территории Сербии проводили компании нескольких стран, в том числе Белоруссии, Германии, Италии.

Проект газопровода предусматривает его прокладку из Анапского района Краснодарского края по дну Черного моря в европейскую часть Турции. Его предназначение стать газораспределительным центром для Южной и Юго-Восточной Европы.

На сербском участке "Турецкого потока" работы начались в конце мая 2019.

Темы сербия сербиягаз газопровод турецкий поток
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