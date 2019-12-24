Лукашенко предложил России войти в состав Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил вариант объединения с Россией, который, по его мнению, устроил бы обе стороны. Он утверждает, что россияне будут не против присоединиться к Белоруссии, а белорусы прекратят протестовать.