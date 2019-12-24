Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил вариант объединения с Россией, который, по его мнению, устроил бы обе стороны. Он утверждает, что россияне будут не против присоединиться к Белоруссии, а белорусы прекратят протестовать.
"Совсем простой вариант, который будет в России воспринят и в Белоруссии тоже, в плане единого государства, вы вступаете в состав Белоруссии. А что, россияне будут против? Нет. Белорусы, которые так уж возмущаются — тоже. Слушайте: Россия входит в состав Белоруссии", — рассказал Лукашенко в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
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