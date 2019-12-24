"Нафтогаз" опасается, что Россия может сорвать транзит газа

На Украине всерьез обеспокоены тем, что транзит газа через ее территорию может быть сорван Россией, если "Нафтогаз" отзовет свои иски к "Газпрому".

С таким заявлением выступил Юрий Витренко, директор "Нафтогаза" в эфире ТК "Громадське ТВ"

"Если мы откажемся от новых исков, а мы должны это сделать, если транзит останется, а потом транзита не будет, то получается, что мы отказались от исков без всякого смысла. Это очень большой риск", —

- сказал он.

Однако, признал Витренко, прямая выгода от подписания протокола 20 декабря у Киева есть.

Напомним, согласно документу, в 2020 году транзит российского газа через ГТС Украины составит 65 миллиардов кубометров, а в период с 2021 по 2024 годы — по 40 миллиардов кубов. А в качестве "бонуса" "Газпром" обязался выплатить $2,9 млрд, которые ранее присудил Стокгольмский арбитраж.

Сейчас, по словам Витренко, Киев "работает над системой договоров, которые могли бы минимизировать возможные риски".

"Надеюсь, что наши европейские партнеры будут оказывать давление на Россию, чтобы все документы были добросовестно отработаны, а протокол по транзиту воплощен в жизнь", —

— закончил директор "Нафтогаза" свое выступление.