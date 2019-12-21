Глава "Газпрома" Алексей Миллер рассказал, на каких условиях будет заключен новый договор на транзит газа в Европу через Украину. По его словам, уже в 2020 году транзит российского газа через Украину составил 65 миллиардов кубометров. В период с 2021 по 2024 ежегодно через украинскую ГТС будет проходить по 40 миллиардов кубометров голубого топлива.
Соглашение, которое планируют подписать "Нафтогаз" и "Газпром" будет содержать отказ от новых исков, а также урегулирование уже существующих претензий двух компаний. Также "Газпром" согласился выплатить "Нафтогазу" компенсацию в виде 2,9 миллиардов долларов по решению Стокгольмского арбитража.
Еще одно соглашение "Газпром" подпишет с властями Украины, чтобы урегулировать претензии антимонопольного комитета страны.
О человеке, который устроил эту бойню и сам был убит ответным огнем силовиков, известно немного. 39 лет. Проживал вдвоем с матерью. Она рассказала о сыне журналистам.