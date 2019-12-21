Миллер рассказал о новом газовом контракте с Украиной

Глава "Газпрома" Алексей Миллер рассказал, на каких условиях будет заключен новый договор на транзит газа в Европу через Украину. По его словам, уже в 2020 году транзит российского газа через Украину составил 65 миллиардов кубометров. В период с 2021 по 2024 ежегодно через украинскую ГТС будет проходить по 40 миллиардов кубометров голубого топлива.

Соглашение, которое планируют подписать "Нафтогаз" и "Газпром" будет содержать отказ от новых исков, а также урегулирование уже существующих претензий двух компаний. Также "Газпром" согласился выплатить "Нафтогазу" компенсацию в виде 2,9 миллиардов долларов по решению Стокгольмского арбитража.

Еще одно соглашение "Газпром" подпишет с властями Украины, чтобы урегулировать претензии антимонопольного комитета страны.