Уже второй год общественное движение "желтые жилеты" во Франции не прерывается даже во время праздников и уикэндов.
Для самого движения непрекращающиеся протестные акции обошлись очень дорого: 11 000 арестованных, около 2 000 осужденных, 5 000 раненых, в том числе, тяжело.
На прошлой неделе французское государство наконец-то возбудило первое дело о жестокости полиции в отношении демонстрантов. Полицейский, бросавший камни в толпу протестующих, был осужден, но получил незначительное наказание, которое не предполагает тюремный срок.
Прошедшие выходные также были отмечены всеобщей забастовкой, на которой "желтые жилеты" требовали от правительства большего экономического равенства и большей демократии.
Главной причиной забастовки объявляется план президента Эммануэля Макрона отказаться от пенсионной системы и заменить ее беспрецедентной универсальной схемой, но многие французы уверены, что протест направлен против всей политики президента.
Через две недели после начала забастовки правительство наконец-то встретилось с профсоюзами, но никаких договоренностей не было достигнуто.
Предположительно забастовка "желтых жилетов" теперь продлится до начала января.
О человеке, который устроил эту бойню и сам был убит ответным огнем силовиков, известно немного. 39 лет. Проживал вдвоем с матерью. Она рассказала о сыне журналистам.