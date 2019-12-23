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«Желтые жилеты» на рождественские каникулы назначили забастовки

Мир » Европа

Уже второй год общественное движение "желтые жилеты" во Франции не прерывается даже во время праздников и уикэндов.

Для самого движения непрекращающиеся протестные акции обошлись очень дорого: 11 000 арестованных, около 2 000 осужденных,  5 000 раненых, в том числе, тяжело.

На прошлой неделе французское государство наконец-то возбудило первое дело о жестокости полиции в отношении демонстрантов. Полицейский, бросавший камни в толпу протестующих, был осужден, но получил незначительное наказание, которое не предполагает тюремный срок.

Протесты направлены против всей политики Макрона

Прошедшие выходные также были отмечены всеобщей забастовкой, на которой "желтые жилеты" требовали от правительства большего экономического равенства и большей демократии.

Главной причиной забастовки объявляется план президента Эммануэля Макрона отказаться от пенсионной системы и заменить ее беспрецедентной универсальной схемой, но многие французы уверены, что протест направлен против всей политики президента.

Через две недели после начала забастовки правительство наконец-то встретилось с профсоюзами, но никаких договоренностей не было достигнуто.

Предположительно забастовка "желтых жилетов" теперь продлится до начала января.

Темы макрон профсоюзы желтые жилеты пенсионная реформа франции
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