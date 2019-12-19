Голландские фермеры протестуют против экологических норм

Европейский Союз обвинил Нидерланды в нарушении правил сообщества о "реактивном азотном" загрязнении, поскольку голландские экологически чистые коровники выделяют азота больше установленной нормы.

Об этом свидетельствует исследование, проведённое Центральным бюро по статистике. Таким образом, голландские фермеры становятся главными виновниками присутствия избыточного азота в атмосфере наряду со строителями и транспортниками.

Голландский Сенат принял закон, предусматривающий чрезвычайные меры для решения проблемы азота, на что фермеры ответили протестами.

Фермеры покинули коровники и вышли на автомагистрали

Несколько автомагистралей страны были практически заблокированы колоннами тракторов фермеров и демонстрациями протестующих строителей, направляющихся в Гаагу.

Фермерская инициативная группа Farmers Defence Force предупреждала демонстрантов о том, чтобы они не проводили акции возле оптовых баз супермаркетов, поскольку суд запретил их блокады.

В FDF предупредили фермеров о штрафах за нарушение этого судебного решения. Протестующим на автомагистралях штрафами угрожают и полицейские.