Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Источник Правда.Ру

Twitch опроверг обсуждение мирового соглашения с Rambler

Мир

Представитель компании Twitch в суде Юлианна Табастаева опровергла сообщения СМИ о ведении переговоров о мировом соглашении с Rambler. По ее словам, переговоры идут, однако речь не идет о мировом соглашении. Компания Twitch передала Rambler антипиратские инструменты, которые та успешно использует.

Об этом Табастаева рассказала "Коммерсанту". Напомним, Rambler подал иск на Twitch из-за пиратских трансляций Английской премьер-лиги. Со стримингового сервиса хотят взыскать 180 миллиардов рублей.

суд twitch rambler юлианна табастаева мировое соглашение английская премьер-лига
Актуальная аналитика
Ближний Восток
В Турции предъявят США геноцид индейцев
Формула небес
Главная заповедь астролога: обещать хорошее
Как отстоять права
Пенсионная реформа – рубикон в отношениях власти и народа
Последние материалы
В Турции предъявят США геноцид индейцев
Эксперт о новых ракетах США: "Это не шутки и не розыгрыш"
Биатлонист Бабиков записал разговор с тренером, чтобы "не быть крайним"
Минфин придумал способ повышения пенсий россиянам
Самый известный блогер с YouTube заявил о своем уходе
Диетолог Елена Соломатина: как добиться тонкой талии
Главная заповедь астролога: обещать хорошее
"Рубин" уволил главного тренера Шаронова
Twitch опроверг обсуждение мирового соглашения с Rambler
США снова внедряются на территорию нефтяных месторождений Сирии
Популярное
Общество
Жена Лужкова положила ему в гроб сверток

В Москве прошла церемония прощания с бывшем главой города Юрием Лужковым.

Жена Лужкова положила ему в гроб сверток
Латвия не знает, на какие деньги ей теперь жить
Прибалтика
Латвия не знает, на какие деньги ей теперь жить
Новости Украины
Нацбанк Украины опомнился и запросил транзит российского газа
Красота
Пластический хирург раскрыл секрет молодости Ротару
Владимир Губарев Ядерное оружие: от Сталина до Путина. Часть 23 Владимир Губарев Любовь Степушова Латвия не знает, на какие деньги ей теперь жить Любовь Степушова Игорь Буккер Без импичмента: Буш и Обама покрывали преступления Игорь Буккер
Комментарии
Россияне получат обратно до 120 тыс. рублей с пенсионных взносов
Чем оборачиваются научные фантазии
Ротару вновь отказывается от выступлений в России
Укропатриотов в Париже забросали яйцами
Сторонники экс-губернатора Левченко не дали ему "уйти красиво"
Учительница английского языка стала второй в РФ женщиной-миллиардером
На кого работает наше правительство
На кого работает наше правительство
На кого работает наше правительство
На кого работает наше правительство
Россияне проедают треть своих доходов
Ротару вновь отказывается от выступлений в России
Украинский телеведущий предложил истребить русскоязычных детей
Власти столицы выбрали регионы для вывоза мусора
Нелегально работающих пенсионеров оштрафуют на 120 тыс. рублей
Политолог Соловей: Путин будет мстить Зеленскому
Премьер Греции анонсировал визит в Россию
Эстонец, когда он возмущен, цитирует Ленина
Общество мобилизуется, политтехнологии власти уже не помогут
Новый год все ближе: главную елку страны привезли в Кремль
Дума предлагает жителям аварийных домов расселяться по ипотеке
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ