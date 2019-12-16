Twitch опроверг обсуждение мирового соглашения с Rambler

Представитель компании Twitch в суде Юлианна Табастаева опровергла сообщения СМИ о ведении переговоров о мировом соглашении с Rambler. По ее словам, переговоры идут, однако речь не идет о мировом соглашении. Компания Twitch передала Rambler антипиратские инструменты, которые та успешно использует.

Об этом Табастаева рассказала "Коммерсанту". Напомним, Rambler подал иск на Twitch из-за пиратских трансляций Английской премьер-лиги. Со стримингового сервиса хотят взыскать 180 миллиардов рублей.