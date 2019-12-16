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Половина американцев хотят импичмента Трампа

Мир » Северная Америка

Большинство граждан Соединенных Штатов за то, чтобы Дональд Трамп был подвергнут импичменту, несмотря на то, что президент утверждает обратное.

В соответствии с новым опросом, 50 процентов граждан Америки выступают за импичмент и отстранение Трампа от управления страной. Всего 4 процента опрошенных американцев за импичмент, но согласны оставить Трампа у власти. А против импичмента выступает 41 процент респондентов, показывает опрос, проведенный Fox News в партнерстве с компанией Beacon Research and Shaw & Co.

В ответ Дональд Трамп отметил в Twitter, что "опросы Fox News как всегда неточные."

Трамп может стать третьим президентом с импичментом

Также президент выразил недовольство по поводу решения новостного канала взять интервью у двух своих политических противников — бывшего директора ФБР Джеймса Коми и республиканца Адама Шиффа, лидера процесса импичмента в конгрессе.

Известно, что Трампа обвиняют в том, что он оказывает давление на Украину, отказывая ей в военной помощи, чтобы найти компромат на своего политического оппонента Джо Байдена.

Две статьи импичмента уже были приняты против Трампа в палате представителей.

Ожидается, что полный состав палаты представителей проголосует по статьям импичмента в среду. Это сделает Трампа третьим президентом, которому будет объявлен импичмент в истории США.

Темы fox news опрос импичмент дональд трамп
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