Журналист Аркадий Бабченко сбежал из Украины после поражения Петра Порошенко на президентских выборах. Сразу после своего отъезда из страны он сделал большую публикацию в соцсетях, где обвинил нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского в некомпетентности.
Сейчас Бабченко находится в Израиле. Совсем недавно он написал в Facebook, что не может устроиться на работу и попросил "финансовой поддержки" у своих подписчиков.
"В общем, вы уже поняли, куда я клоню. За эти два месяца мы с вами написали массу замечательных текстов. За что были неоднократно забанены. И если мои посты дали вам пищу для размышлений, заставили задуматься, принять решение, сделать какие-то действия или просто улыбнуться, заплакать, рассмеяться, то все как обычно, братцы", - написал журналист.
В Москве прошла церемония прощания с бывшем главой города Юрием Лужковым.