Бабченко переехал в Израиль и начал побираться онлайн

Журналист Аркадий Бабченко сбежал из Украины после поражения Петра Порошенко на президентских выборах. Сразу после своего отъезда из страны он сделал большую публикацию в соцсетях, где обвинил нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского в некомпетентности.

Сейчас Бабченко находится в Израиле. Совсем недавно он написал в Facebook, что не может устроиться на работу и попросил "финансовой поддержки" у своих подписчиков.