Исследование: россияне тратят треть своих доходов на еду

Россия заняла 31-е место в списке из 40 европейских стран по доле расходов на продукты за прошлый год. Первое место среди европейских стран занял Люксембург. Жители этой страны в среднем тратят около 8,4% бюджета на покупку продуктов питания. Последнее место заняла Украина с показателем 50%.

Примечательно, что объем расходов россиян на еду по сравнению с прошлым годом снизился на 1%. Исследование проведено РИА Новости с учетом информации национальных статистических служб.