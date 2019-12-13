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Источник Правда.Ру

Европа приняла меры на случай прекращения транзита российского газа

Мир

Европейские компании нашли способ обезопасить себя, в случае, если Украина и Россия не смогут договориться о новом соглашении на транзит газа.

По мнению экспертов отчета S&P Global Ratings, остановка украинского транзита скажется на снижении значимости трубопроводного газа и, таким образом, приведет к тому что существующие и строящиеся газопроводы останутся недозагруженными. Так что в Европе делают ставку на сжиженный газ, поставки которого в будущем году существенно вырастут. 

 СПГ снизит стоимость трубопроводного газа

«В случае перебоев поставок газа в начале 2020 года их влияние на операционную деятельность большинства европейских потребителей в краткосрочной перспективе будет гораздо слабее, чем в 2009 году», - отметила ведущий кредитный аналитик Елена Ананькина.

По ее словам, страны Европы в этом году накопили в хранилищах достаточно газа в хранилищах. К том уже Россия и другие поставщики голубого топлива за последние годы ввели в эксплуатацию несколько новых газопроводов. И в этом случае сжиженный природный газ имеет свое  значение: его количество ударит по стоимости трубопроводного.

Известно, что в Вене идут переговоры между главой «Газпрома» Алексеем Миллером, руководителем  «Нафтогаза» Андреем Коболевым и исполнительным директором компании Юрием Витренко.

Темы россия европа украина хранилища объем газа соглашение транзит российского газа
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