Нацбанк Украины опомнился и запросил транзит российского газа

В случае прекращения транзита газа из России финансовая стабильность Украины будет подорвана. Добавьте сюда конфликт на Донбассе, российские санкции и торговую войну — и перспектива будет совсем не хорошая.

Такое заявление сделал Яков Смолий, глава украинского Нацбанка.

"Реализация этих рисков может ухудшить курсовые и инфляционные ожидания и затруднить доступ к международным рынкам капитала в условиях необходимости осуществления пиковых долговых выплат", — сказал Смолий (цитата РИА Новости).

Чем еще рискует Украина

Это не первое предупреждение о возможных неприятностях, которое сделал Нацбанк. Ранее публиковался его прогнозный отчет о том, что вместе с прекращением газового транзита ВВП Украины потеряет 0,6% уже в 2020 и 0,9% — в 2021 году.

Произойдет это, согласно прогнозу украинских аналитиков, из-за сокращения валютных поступлений. Последствия же будут очень "неприятными" не только для обеспечения страны газом, но и для экономики в целом.

Колоссальный урон, по мнению специалистов, будет нанесен ГТС Украины, которая строилась во времена СССР прежде всего для обеспечения транзита газа. И, когда он прекратится, начнутся массовые технические сбои. От них пострадают потребители внутри страны.