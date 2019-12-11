В США примут санкции против Турции из-за российских ЗРК

Комитет по международным дела сената США принял законопроект о введении санкций в отношении Турции из-за закупки российских ракетно-зенитных комплексов С-400.

Американская сторона считает, что приобретение Турцией российских ЗРК является поводом для санкций в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций".

Согласно законопроекту санкции должны быть применены в течение 30 дней с момента вступления его в законную силу. В документе к тому же предусмотрено ограничение продажи американского оружия Турции, а также введение санкций против турецких официальных лиц, отвечающих за поставки оружия в Сирию.

Ранее глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что в случае введения ограничительных мер со стороны США, Турция поднимет вопрос закрытия авиабаз Инджирлик и Кюреджик, на которой расположена радиолокационная станция раннего оповещения о ракетном нападении. Станция является частью системы ПРО НАТО в Европе, а ее деятельность обеспечивают военные из США.