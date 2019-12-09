Турция депортировала во Францию одиннадцать боевиков

В турецком министерстве внутренних дел отмечают, что высланные граждане Франции причастны к терроризму.

По сообщению ведомства, они принадлежат к террористической организации "Исламское государство"* (ИГ, запрещена в России).

За период с 11 ноября Анкара депортировала в страны их происхождения: восемнадцать немцев, одиннадцать французов, двух бельгийцев и двух голландцев, а также боевиков из Дании, Великобритании, Ирландии, США и других стран. Всего из Турции депортирован 71 боевик.

Глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил, что Анкара намерена вернуть на родину всех боевиков, которые находятся в тюрьмах Турции и севера Сирии. По словам Сойлу, Турция — это не "гостиница" для террористов.

Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган в телефонном разговоре с новой главой Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен обсудил по телефону возвращение беженцев в Сирию и помощь Турции в вопросе возвращения сирийских беженцев на родину в рамках соглашения Анкары и Евросоюза, которое было подписано 18 марта 2016 года.

Стороны обменялись мнениями относительно обеспечения размещения беженцев в так называемой буферной (демилитаризованной) зоне на сирийско-турецкой границе.