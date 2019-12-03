Украина и Россия заключили договор на транзит газа сроком на 10 лет

Компания "Укртранснафта" заключила договор на транзит газа на срок 10 лет с российской компанией "Транснефть" Об этом украинская компания сообщила на своей странице в Facebook. Фактически, дополнительный договор продлевает действие основного договора на десять лет - с с 1 января 2020 года до 1 января 2030 года.

Подписание дополнительного договора прошло в рамках международной конференции "Энергетика в 21 веке", которая проходила в Хорватии. Документ подписали генеральный директор "Укратранснафты" Николай Гавриленко и вице-президент "Транснефти" Сергей Андронов.