Жители Черкасс возмущены "русскоговорящим" флюрографом

Украинский журналист Назарий Вивчарык посетил Черкасскую городскую поликлинику и возмутился тем, что ему дали заключение на русском языке. По его словам, он всего лишь проходил флюрографию, медперсонал его хорошо обслужил, но когда пришло время забирать заключение - обнаружилась "зрада".

О своих "патриотических" мыслях журналист написал в соцсети. Жители Черкасс сразу подхватили волну недовольства и начали критиковать местную поликлинику. В Сети звучали предположения, что работники больницы "не умеют переключать раскладку клавиатуры на украинский язык".

Когда ситуация приобрела общественный резонанс, свой комментарий сделал директор поликлиники Владислав Свириденко. Он объяснил "патриотам", что очень благодарен флюрографу российского производства, который были изготовлен еще в 1999 году, и последние два года обслуживает пациентов Черкасской городской поликлиники.

Он пояснил, что флюрограф действительно выдает заключения на русском языке. Более того, "местные IT-специалисты практически разобрали его по частям" после жалоб горожан и удостоверились, что язык на аппарате никак нельзя изменить.