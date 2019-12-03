Эрдоган заявил о неизбежном реформировании НАТО

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Североатлантический альянс ожидает неизбежное реформирование. Такое заявление турецкий лидер сделал на пресс-конференции в Анкаре перед вылетом в Лондон, где он должен принять участие в саммите НАТО.