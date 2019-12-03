Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Североатлантический альянс ожидает неизбежное реформирование. Такое заявление турецкий лидер сделал на пресс-конференции в Анкаре перед вылетом в Лондон, где он должен принять участие в саммите НАТО.
"Обновление НАТО неизбежно. Мы ожидаем, что страны-участники Североатлантического альянса будут искать перспективы для расширения сотрудничества, а не "альтернативные" пути существования. Турция ждет, что НАТО поддержит ее в борьбе с терроризмом", - заявил Эрдоган.
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