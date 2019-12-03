Снайперы украинской «Альфы» погибли, охотясь на людей

Если у кого-то были надежды на то, что развод военных сил на участках соприкосновения в Донбассе нормализует ситуацию в регионе несмотря на то, что обе стороны регулярно сообщают о потерях, то вчера они в очередной раз рухнули.

Ибо стало понятно, что даже предстоящая встреча в нормандском формате вряд ли заставит украинских военных прекратить стрелять.

Роман Костенко, экс-боец СБУ, а ныне депутат Рады от партии "Голос" вчера на своей странице в Facebook опубликовал проникновенный пост о гибели двух украинских военнослужащих, офицеров отряда "Альфа".

К нему, также на Facebook, присоединился и президент Зеленский, выразивший свои соболезнования семьям военных.

Вот только ни один политик, ни другой не сказали о том, что погибли украинские офицеры, находясь в так называемой "серой зоне", что уже само по себе — нарушение Минских договоренностей. А также о том, что были они снайперами, перед которыми командованием отряда была поставлена задача, в рамках ведущейся сейчас на Донбассе "тихой войны" "вести охоту" на ополченцев.

Как рассказали в Народной милиции ДНР, у снайперов украинской "Альфы" даже собственная тактика проведения "тихой охоты" сформировалась: первым выстрелом ранят одного бойца группы, а потом расстреливают тех, кто пытается ему помочь.

Вот такие герои Украины.

В свете этих событий недавно сделанное заявление президента Зеленского о том, что у него есть в запасе "план Б по Донбассу", заставляет задуматься. Подробнее об этом — в материале на сайте.