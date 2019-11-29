Народный совет ДНР принял закон о государственной границе

Народный совет самопровозглашенной ДНР принял закон о государственной границе , который устанавливает границы республики в пределах Донецкой области. Спикер парламента Владимир Бидёвка сообщил, что этим решением республика показала, что не забыла о людям, которые проживают на временно оккупированной украинскими военными территориях.

Также в законе указывается, что государственная граница Донецкой народной республики проходит по линии разграничения до момента, пока Украина и ДНР не разрешат военный конфликт. Бидёвка подчеркнул, что закон никак не противоречит Минским соглашениями. Чтобы закон вступил в силу его должен подписать глава республики Денис Пушилин.