Вашингтону назвали причины, по которым надо признать Крым российским

Американский профессор Лайл Голстайн в своей статье, опубликованной The National Interest, назвал 10 причин, исторических и экономических, по которым Вашингтону следует признать Крым российским.

Профессор вспомнил спорную передачу полуострова Никитой Хрущевым и Крымскую войну, а также оборону от нацистов во время Второй мировой войны.

Исследователь подчеркнул, что Москва давно считает Крым областью своих национальных интересов: он перечислил военно-морские базы на территории полуострова и отметил симпатию местного населения по отношению к России.

Голстайн сомневается в том, что Украина, со всеми ее проблемами, может стать центром мировой политики, о чем постоянно говорят украинская и американская стороны. Исследователь полагает, что США привлекает излишнее внимание к проблеме, в частности, со стороны европейских членов НАТО.

Американский профессор также выражает опасение, что нарастание напряженности вокруг Крыма может привести к реальной войне между США и Россией, которая "в короткие сроки может превратиться в ядерную".

Лайл Голстайн уверен, что признание российского Крыма американской стороной поможет завершить вооруженный конфликт в Донбассе и получить Украине выгодные соглашения по газу.