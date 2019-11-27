Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Вашингтону назвали причины, по которым надо признать Крым российским

Мир » Северная Америка

Американский профессор Лайл Голстайн в своей статье, опубликованной The National Interest, назвал 10 причин, исторических и экономических, по которым Вашингтону следует признать Крым российским.

Профессор вспомнил спорную передачу полуострова Никитой Хрущевым и Крымскую войну, а также оборону от нацистов во время Второй мировой войны.

Исследователь подчеркнул, что Москва давно считает Крым областью своих национальных интересов: он перечислил военно-морские базы на территории полуострова и отметил симпатию местного населения по отношению к России.

Голстайн сомневается в том, что Украина, со всеми ее проблемами, может стать центром мировой политики, о чем постоянно говорят украинская и американская стороны. Исследователь полагает, что США привлекает излишнее внимание к проблеме, в частности, со стороны европейских членов НАТО.

Американский профессор также выражает опасение, что нарастание напряженности вокруг Крыма может привести к реальной войне между США и Россией, которая "в короткие сроки может превратиться в ядерную".

Лайл Голстайн уверен, что признание российского Крыма американской стороной поможет завершить вооруженный конфликт в Донбассе и получить Украине выгодные соглашения по газу.

Темы вашингтон the national interest российский крым
Актуальная аналитика
Правительство
Изоврались: стали известны подробности обвинений WADA против России
Силовые структуры
Начало Арабо-Израильской войны: как это было
Силовые структуры
УДК для будущего — какие сюрпризы военным готовят новые технологии
Новости Все >
Диетолог посоветовала язвенникам не употреблять чай
Наши всегда правы — Сергей Мардан о ЧВК "Вагнера"
Представитель ДНР заявил о попытках дестабилизировать ситуацию
Вашингтону назвали причины, по которым надо признать Крым российским
Дерипаска не получал уведомление о лишении кипрского гражданства
В Москве будут штрафовать за парковку на "красных квадратах"
В грузинских аэропортах снова начали бесплатно раздавать вино
Глава МИД посоветовал Западу отказаться от имперских замашек
В зоне вечной мерзлоты нашли щенка возрастом 18 тысяч лет
В Мурманске "сорвали" концерт Ирины Аллегровой
Последние материалы
Меркель поддержала увеличение экспорта оружия в Африку
Диетолог посоветовала язвенникам не употреблять чай
Наши всегда правы — Сергей Мардан о ЧВК "Вагнера"
Представитель ДНР заявил о попытках дестабилизировать ситуацию
Вашингтону назвали причины, по которым надо признать Крым российским
Дерипаска не получал уведомление о лишении кипрского гражданства
В Москве будут штрафовать за парковку на "красных квадратах"
В грузинских аэропортах снова начали бесплатно раздавать вино
Глава МИД посоветовал Западу отказаться от имперских замашек
Изоврались: стали известны подробности обвинений WADA против России
Популярное
Недвижимость
Особняк Наины Ельциной: большой, уютный и роскошный

Сейчас Наине Ельциной 87 лет. Свою старость она коротает в подмосковном особняке. Здание было куплено в 1995 году на сбережения Бориса Ельцина. После покупки супруги не проживали в этом доме, однако после смерти Бориса его жена перебралась сюда. Она признается, что до сих пор грустит по ушедшему супругу.

Особняк Наины Ельциной: большой, уютный и роскошный
Украина снова попыталась шантажировать Россию транзитным газом
Новости Украины
Украина снова попыталась шантажировать Россию транзитным газом
Профилактика
Кардиологи: есть четыре причины по которым повышается давление
Политика. Новости и аналитика
Статус иноагента испугал журналистов, получающих гонорары из-за рубежа
Любовь Степушова Изоврались: стали известны подробности обвинений WADA против России Любовь Степушова Вячеслав Шпаковский УДК для будущего — какие сюрпризы военным готовят новые технологии Вячеслав Шпаковский Василий Амирджанов WADA ответили рассказом о народе-победителе Василий Амирджанов
Комментарии
Украинский генерал пригрозил нанести удар по Крымскому мосту
Изоврались: стали известны подробности обвинений WADA против России
Житель Омска ставил пасынка на гречку за провинности
Историк Соколов призвал поклонников писать ему письма в СИЗО
Украинский генерал пригрозил нанести удар по Крымскому мосту
Украинский генерал пригрозил нанести удар по Крымскому мосту
Украинский генерал пригрозил нанести удар по Крымскому мосту
Экипаж МКС столкнулся с проблемой. На станции отказали унитазы
Особняк Наины Ельциной: большой, уютный и роскошный
Особняк Наины Ельциной: большой, уютный и роскошный
Армии Британии требуется "омоложение", чтобы не проиграть в войне с РФ
Новогодние каникулы под угрозой: в Госдуме хотят «урезать» праздники
В РФ вернулась "кровавая атаманша" Мадлена Зворыкина
Во власти соблазнов. Как научиться копить деньги?
Роструд предостерег россиян от отдыха 31 декабря
Арестованы подозреваемые в убийстве главы ингушского центра "Э"
Историк Соколов призвал поклонников писать ему письма в СИЗО
Украина: мы будем отбирать транзитный газ. Может быть, даже весь
Они совсем не глупые: интересные факты о голубях
Главы МИД четырех стран обратились к РФ с заявлением по Азовскому морю
Во власти соблазнов. Как научиться копить деньги?
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ